Gestern Abend war es endlich wieder so weit – zahlreiche Stars stürzten sich in das Abenteuer Let's Dance! Im Rahmen der großen Kennenlernshow wurden die prominenten Kandidaten um Amira Pocher (29), Cheyenne Ochsenknecht (21), Mike Singer (22) und Co. für die Jubiläumsstaffel mit den Profitänzern verpartnert. Dabei kamen die Zuschauer bereits jetzt in den Geschmack von schillernden Show-Outfits und stimmungsvollen Gruppentänzen. Aber wie kam die Auftaktfolge von "Let's Dance" eigentlich bei den Fans an?

Auf Twitter zeigte sich der Großteil der User begeistert von der großen Kennenlernshow. "Da freue ich mich ja das ganze Jahr drauf. Tolle erste Show und ich freue mich riesig, wenn es ab nächster Woche richtig losgeht", "Das war ein schöner Abend" oder auch "Ach, Freunde! Es war mir eine Freude", schwärmten beispielsweise drei Zuschauer. Ein anderer Nutzer war hingegen noch nicht ganz überzeugt – er schrieb: "Ich fasse mal für mich zusammen: Ultra-geil, dass 'Let's Dance' endlich wieder läuft. Aber zu der Show von heute ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben."

Aber auch die Promiflash-Leser waren von dem "Let's Dance"-Auftakt größtenteils begeistert. In einer aktuellen Umfrage (Stand: 19. Februar, 08:30 Uhr) gaben 901 von insgesamt 1.178 Teilnehmern an, dass sie die Folge hammer fanden – das entspricht ganzen 76,5 Prozent. Nur 277 Leser – also 23,5 Prozent – hatten sich von der Kennenlernshow mehr erhofft.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury in der großen Kennenlernshow

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Kandidaten 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Kennenlernshow

