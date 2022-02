Wollte da etwa jemand ein Zeichen setzen? Die Differenzen zwischen Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) nehmen kein Ende – der Rapper hat offenbar noch immer nicht mit seiner Ex abgeschlossen. Im Netz teilt er regelmäßig gegen den Keeping up with the Kardashians-Star aus und postete beispielsweise Screenshots aus privaten Chats. Daraufhin folgte tatsächlich eine Entschuldigung seinerseits. Doch das ist Kim wohl nicht genug: Auf Social Media posiert sie mit Stinkefinger!

In einem neuen Instagram-Post teilte die vierfache Mutter einige Schnappschüsse von einer nächtlichen Pool-Session. Sexy posiert die Unternehmerin in einem schwarzen Bikini, kombiniert mit schwarzen Lederhandschuhen und einer markanten Sonnenbrille. Doch was ist denn da auf Bild Nummer drei zu sehen? Die dunkelhaarige Schönheit hält beide Hände mit einem ausgestreckten Mittelfinger hoch. Schießt sie hiermit etwa gegen Kanye? Das lässt sich nur vermuten.

Doch denkbar ist dies nach Kanyes diversen Anfeindungen allemal. Die Beauty hat sich jedenfalls nicht ohne Grund von ihrem einstigen Geliebten getrennt. In einem Interview mit Vogue offenbarte sie: "In den letzten zwei Jahren habe ich beschlossen, dass ich mich selbst glücklich machen werde." Dies habe zu Veränderungen geführt, die schließlich auch die Scheidung verursachten.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

Instagram / kimkardashian Reality-TV-Star Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian, 2019

