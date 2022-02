Jetzt bezieht Laura Müller (21) Stellung! Am Samstag wurden heftige Vorwürfe gegen ihren Ehemann Michael Wendler (49) laut. Der ehemalige Schlagerstar soll sein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht gefälscht haben, um nicht zu seinem Gerichtstermin in Deutschland erscheinen zu müssen. Sein Beauty-Doc des Vertrauens, Dr. Murat Dağdelen, wirft dem Musiker deshalb nun Urkundenfälschung vor. Doch Familie Wendler lässt das nicht auf sich sitzen: Im Netz meldete sich Laura jetzt zu Wort – und nahm ihren Liebsten in Schutz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Influencerin nun ein offizielles Statement. "Mein Ehemann Michael Wendler hat weder Dokumente noch Unterschriften, Atteste oder Sonstiges gefälscht. Der Arzt Dr. Dağdelen, der dies behauptet, lügt", behauptete sie. Laura könne dies sogar bezeugen, denn sie sei bei dem Termin zur Ausstellung des Maskenattests selbst anwesend gewesen. "Ich bin wirklich immer wieder darüber enttäuscht, wenn doch recht nahestehende Menschen, Geschäftspartner und in diesem Fall ein Arzt, mir und meinem Mann in den Rücken fallen [...]", wetterte sie gegen den Schönheitschirurgen.

Zusätzlich ließ die 21-Jährige in ihrem Posting durchblicken, wie geschockt sie darüber sei, dass die ärztliche Schweigepflicht in diesem Fall verletzt wurde. "Das ist nicht nur unprofessionell, sondern verletzt auch das Vertrauen eines jeden Patienten", erklärte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Haltung.

Instagram / drmuratdagdelen Michael Wendler, Dr. Murat Dağdelen und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im April 2020

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller mit ihrem Hund Tiger

