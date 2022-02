Es ist alles andere als leicht, so gut auszusehen! Der Schauspieler Channing Tatum (41) gilt als absoluter Hollywood-Hottie. Spätestens seit der erfolgreichen Filmreihe Magic Mike hat ihn wohl fast jeder auf dem Schirm. In dem Streifen tanzt Channing als Stripper Michael häufig, zieht sich regelmäßig aus und präsentiert dabei seinen stahlharten Body. Schon bald darf man ihn auch im dritten Teil wieder anschmachten: Doch so ein Körper hat auch einen gewissen Preis...

In der The Kelly Clarkson Show sprach der 41-Jährige nun darüber, wie schwer es ist, so durchtrainiert zu sein. Das habe nämlich nichts mehr mit gesunder Ernährung und Sport zu tun: "Du musst schon hungern. Ich glaube nicht, dass es gesund ist, so drahtig zu sein", erzählte Channing ehrlich. Außerdem könne er nicht verstehen, wie Leute mit einem normalen Job so topfit sein können.

"Denn es ist mein Vollzeitjob, so auszusehen, und mir fällt es schon schwer", betonte der "Step Up"-Darsteller daraufhin. Channing müsse für seinen Traumkörper nämlich zweimal täglich trainieren und zu einer bestimmten Zeit die richtigen Lebensmittel zu sich nehmen.

Instagram / channingtatum Channing Tatum im April 2021

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

