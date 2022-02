Arnold Schwarzeneggers (74) Sohn Patrick (28) hat locker 50 Dollar gespart. Der Sohn des "Terminator"-Darstellers überraschte seine Fans im Dezember letzten Jahres erstmalig mit platinblonden Haaren. Doch anscheinend hat der 28-Jährige schon wieder die Nase voll von seiner Frisur. Denn sein Vater hat nun die Küchenschere geschwungen und seinem Sohn einen neuen Haarschnitt verpasst. Hat der siebenfache "Mister Olympia" etwa ein verborgenes Talent als Friseur?

In einem Video, welches Patrick auf Instagram teilte, kann man erkennen, wie Arnold seinem Sohn die Haare mit einer überdimensional großen Schere schneidet. "Zeig mir mal die Schere", scherzte der sichtlich besorgte Patrick, während Arnold die Aufgabe sehr ernst zu nehmen schien. Am Ende ist von den wasserstoffblonden Haaren nichts mehr übrig. Patrick zeigte sich am Folgetag auf Fotos nämlich mit einem radikalen Kurzhaarschnitt: Zusammen mit seiner Freundin Abby Champion posierte er vor einer traumhaften Strandkulisse. Da hat Arnold wohl gute Arbeit geleistet.

Auch sonst scheinen Patrick und sein berühmter Vater ein gutes Verhältnis zueinander zu haben – auch wenn der Sprössling nicht in die Fußstapfen seines alten Herren treten möchte. "Folge deiner Leidenschaft – egal, was es ist. Und wenn du diesen Dingen folgst, wirst du letztendlich erfolgreich sein!", das habe der 74-Jährige seinem Sohn immer mit auf den Weg gegeben.

Instagram / patrickschwarzenegger Arnold Schwarzenegger schneidet seinem Sohn Patrick Schwarzenegger die Haare

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, Instagram 2022

Instagram / patrickschwarzenegger Patrick Schwarzenegger im Dezember 2021

