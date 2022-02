Sie verstehen sich super! Penélope Cruz (47) hatte in den 2000ern ihren großen Durchbruch in Hollywood. Seitdem stand die gebürtige Spanierin schon neben vielen Berühmtheiten vor der Kamera: unter anderem neben Tom Cruise (59) oder auch Brad Pitt (58). Auch mit dem Schauspieler Antonio Banderas (61) arbeitete sie bereits zusammen – so auch jetzt für ihren neuen Streifen "Official Competition". Penélope und Antonio können wohl auch abseits der Kameras gut miteinander!

Auf einem Event für ihren neuen Film posierten die beiden Stars für die Kameras – und auf den Bildern ist nicht zu übersehen: Penélope und Antonio haben ein tolles Verhältnis zueinander und wirken total vertraut. Aber auch ohne den "Desperado"-Darsteller glänzte die 47-Jährige auf dem Teppich.

Penélope begeisterte in einem violetten Blazerkleid von Chanel und setzte dabei ihre Figur perfekt in Szene. Auch auf ihren großen Auftritt bei der Oscar-Verleihung dieses Jahr dürfen sich ihre Fans freuen – so wird sie sich dafür bestimmt in Schale schmeißen. Vielleicht darf sie auch einen Goldjungen mit nach Hause nehmen, denn sie wurde für ihre Performance in "Parallele Mütter" nominiert.

Getty Images Antonio Banderas, Penélope Cruz und Oscar Martinez, Schauspieler

Getty Images Penélope Cruz

Getty Images Penélope Cruz bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2021

