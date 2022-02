Geht es jetzt doch ganz schnell? Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) wollen anscheinend so bald wie möglich Mann und Frau werden. Nachdem sich die Turteltauben im Oktober letzten Jahres verlobt haben, ging es in den letzten Wochen verstärkt an die Planung ihrer Hochzeit. Auch die Gästeliste steht schon – sogar Kourtneys Verflossener Scott Disick (38) soll an diesem besonderen Tag mit dabei sein. Über das genaue Datum schweigt das Paar bislang: Fans glauben aber, dass es bereits diese Woche so weit ist!

Wie TMZ nun berichtet, sind die Follower der beiden überzeugt davon, dass Kourtney und Travis in den nächsten Tagen heiraten werden. Vor allem zwei Hinweise würden darauf hindeuten: Der Pastor, der ein langjähriger Freund der Kardashians ist und die beiden trauen soll, wurde genau an dem Strand gesichtet, an dem sie sich verlobt hatten. Auch Kourtneys Nägel sollen Aufschluss darüber geben, dass ihr Hochzeitstag bald ansteht: Die Unternehmerin präsentierte sich in den sozialen Medien zuletzt mit roten Nägeln, auf denen die Initialen ihres Liebsten zu sehen sind.

"Ist es nicht ein wenig komisch, dass Travis und Kourtneys Pastor lässig im Rosewood Miramar [wo sie sich verlobt haben] wohnt und Kourtney ihre Hochzeitsnägel mit Travis Barkers Initialen an den Ringfingern trägt? Es ist diese Woche, nicht wahr?", ist sich nicht nur ein Fan sicher. Bleibt abzuwarten, ob sich das Paar zu den Gerüchten äußern wird.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Januar 2021

Instagram / travisbarker Travis Barker mit Kourtney Kardashian in Mexiko

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Verlobten Travis Barker und ihren Kids Reign und Penelope Disick

