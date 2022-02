Die Internet-Schlammschlacht zwischen Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) nimmt kein Ende! Seit die Reality-Queen die Scheidung von dem Rapper eingereicht hatte, wetterte er immer wieder gegen seine Noch-Ehefrau und über ihre neue Beziehung zu Pete Davidson (28). Auch Kims Erziehungsstil und ihr Umgang mit den vier gemeinsamen Kindern im Netz war dem Rapper zuletzt ein Dorn im Auge. Nun ärgerte sich Kanye erneut über die Inszenierung seiner Kids in der Öffentlichkeit.

Erst vor einigen Wochen erhob Ye schwere Vorwürfe gegen Kim, da sie ihrer gemeinsamen Tochter North (8) erlaubte, Lippenstift in deren TikTok-Videos zu tragen. Nun geht der Streit um die Erziehung der Kinder in die nächste Runde: Auf seinem Instagram-Account teilte Kanye eine Collage mit Selfies seiner Tochter Chicago (4), die ursprünglich auf der Seite von Kims Schwester Khloé Kardashian (37) geteilt wurden. Ein Foto, auf dem die Vierjährige einen Schmollmund macht, gefällt dem vierfachen Vater jedoch überhaupt nicht. "Diese Bilder sehen zu erwachsen aus für mein kleines Mädchen", schrieb er unter seinen mittlerweile schon wieder gelöschten Beitrag.

Die Sorgen des Rappers kann seine Ex Kim jedoch nicht nachvollziehen. Immerhin würden die verbalen Angriffe des "Stronger"-Interpreten gegen sie und ihren Freund Pete ihren Aussagen nach weitaus mehr schaden anrichten. Über Kanyes Unmut zu Norths TikTok-Auftritten schrieb die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin: "Ich tue mein Bestes, um unsere Tochter zu schützen und es ihr gleichzeitig zu ermöglichen, ihre Kreativität auszuleben."

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Instagram / kimkardashian Chicago West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Psalm und Saint West

