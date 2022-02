Alexander Zverev (24) konnte seinen Ärger offenbar nicht unterdrücken. Derzeit befindet sich der Freund von Sophia Thomalla (32) in Acapulco. Dort versuchte der Blondschopf, seinen Titel bei den Mexican Open zu verteidigen. Nachdem er Anfang der Woche das denkwürdige Einzel-Match gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby gewonnen hatte, stand nun das Achtelfinale des Herren-Doppels an. Nach dem verlorenen Spiel flippte Alexander allerdings komplett aus.

Wie Eurosport nun berichtete, verlor der 24-Jährige am Dienstagabend nach dem Achtelfinale im Doppel die Beherrschung, denn der Sportler und sein Partner Marcelo Melo mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. Offenbar ärgerte sich Alexander über diese Niederlage so sehr, dass er die Nerven verlor und den Schiedsrichter angriff. Auf der Aufzeichnung des Matches ist zu hören, dass er einen am Rand sitzenden Linienrichter anschrie und beschimpfte. Kurz darauf schlug der Nachwuchsstar mehrfach mit solcher Wucht auf den Hochsitz des Schiedsrichters ein, dass sogar sein Schläger brach.

Alexanders Wutausbruch blieb nicht ohne Folgen. So gab ATP wenig später bekannt, dass der Hamburger wegen unsportlichen Verhaltens von dem laufenden Turnier in Acapulco ausgeschlossen werde. Auch bei den Fans kam der Ausraster alles andere als gut an. So wurde der Olympiasieger beispielsweise noch auf dem Platz ausgebuht, und auch im Netz übten viele User starke Kritik an dem Tennisstar.

Getty Images Alexander Zverev beim Halbfinale der Paris Masters 2021

Getty Images Alexander Zverev im Januar 2022

SIPA PRESS Alexander Zverev, Tennisspieler

