Er ist nicht aufzufinden. Edith Stehfest musste eine schwere Zeit durchmachen. Als Jugendliche wurde die Frau von Schauspieler Eric Stehfest (32) vergewaltigt. Bereits 2020 wurde der Täter zu einer Haftstrafe verurteilt, er legte aber Berufung ein, sodass der Fall vergangenen Oktober wieder aufgerollt wurde. Vor wenigen Wochen wurde er rechtskräftig verurteilt. Eigentlich hätte er jetzt seine Strafe antreten sollen: Doch Ediths Vergewaltiger ist abgetaucht.

Bild liegt ein Statement der Oberstaatsanwaltschaft Leipzig vor, in der steht, dass der Verurteilte seine Haftstrafe nicht angetreten sei. "Die Staatsanwaltschaft hat in der Folge am 10. Januar 2022 gegen den Verurteilten einen sogenannten Vollstreckungshaftbefehl erlassen und den Verurteilten zur Fahndung und Festnahme ausgeschrieben“, heißt es weiter.

Der Täter werde momentan von der Polizei per Haftbefehl gesucht. Das dürfte ein großer Schock für Edith sein. Denn im Januar war sie froh, dass der Prozess endlich vorbei sei: "Es ist geschafft, ich bin frei! Der Täter wurde rechtskräftig verurteilt und muss eine mehrjährige Haftstrafe antreten!"

Eric und Edith Stehfest, Dezember 2020

Edith Stehfest, Sängerin

Edith Stehfest im Juli 2020

