Julia Fox (32) spricht Klartext, nachdem Fans ihr vorgeworfen haben, die kleine Kanye West-Affäre nur für den Fame öffentlich thematisiert zu haben! Erst im Januar machte die Nachricht die Runde, dass Kim Kardashians (41) Ex wieder auf der Flirt-Pirsch war. Immer öfter wurde er mit dem Model Julia gesichtet. Wenige Wochen später machten sie ihre Beziehung öffentlich – nur um am Valentinstag schon wieder einen Schlussstrich zu ziehen. Nun beteuert Julia im Netz: Es war Kanyes (44) Idee, die Liaison so schnell mit der Welt zu teilen!

Unter einem Instagram-Beitrag des News-Portals Hollywood Unlocked warfen einige User der Laufstegschönheit vor, dass ihre öffentlichen Äußerungen über Kanye ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit gewesen seien. "Du hast über den Typen geredet, als wärt ihr verheiratet gewesen", machte sich ein User über sie lustig. Genug für Julia. Sie konterte in der Kommentarspalte: "ER wollte verdammt noch mal, dass ich darüber rede!"

Ob Julia nach dieser Aktion nun Angst vor einem Seitenhieb von Kanye haben muss? Eigentlich hieß es, die beiden seien freundschaftlich auseinandergegangen. Doch zuletzt zeigte sich der Rapper im Netz nicht gerade von seiner friedlichsten Seite. Im Streit mit Kim hatte er jede Menge heftige Anschuldigungen auf Social Media gepostet. Ob Julia nun eine ähnliche Wut-Welle des Rappers erwartet?

ActionPress Rapper Kanye West und Schauspielerin Julia Fox

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

Instagram / realevanross Kanye West und Julia Fox im Januar 2022 in Los Angeles

