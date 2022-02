Damals schwebte Jimi Blue Ochsenknecht (30) noch auf Wolke sieben! Vergangenes Jahr im September verkündete die Familie Ochsenknecht stolz, dass sie ihre eigene TV-Show bekommen würde. Wenig später wurde auch klar, dass das Trennungsdrama zwischen dem "Die Wilde Kerle"-Star und seiner damaligen Freundin Yeliz Koc (28) in dem Format dokumentiert werden würde. Zu Beginn von Diese Ochsenknechts schwärmte Jimi sogar noch von der schwangeren Yeliz.

Während der Dreharbeiten zur ersten Folge des Reality-TV-Formats, die im August 2021 stattfanden, ließ der 30-Jährige seine Beziehung bis zu diesem Zeitpunkt Revue passieren. Dabei fand Jimi ausschließlich positive Worte für die Mutter seiner Tochter. "Alles ging relativ schnell", begann der ehemalige Let's Dance-Kandidat zu erzählen. So hätten sich die beiden geschrieben und getroffen, bevor sie direkt gemeinsam in den Urlaub geflogen seien. "Das war halt alles so auf einem Nenner nach so einer kurzen Zeit, wo wir gesagt haben: 'Besser passt es eigentlich gar nicht", berichtete der Unternehmer.

Da die beiden damals noch an ein langes, glückliches Leben miteinander glaubten, hätten sie sich auch recht schnell für ein gemeinsames Kind entschieden. Denn das Paar wollte schon immer Nachwuchs, sei jedoch stets mit "den falschen Partnern" zusammen gewesen. Auch nach einigen Schwierigkeiten hielten sie weiter zusammen. "Wir haben uns aber wieder gefunden und jetzt ist alles wieder harmonisch. [...] Wir wollen das Beste fürs Kind", versicherte er seinerzeit.

