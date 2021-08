Mike Singer (21) hat neue Musik auf den Markt gebracht! Schon in jungen Jahren teilte der Beau Coversongs im Netz. Mittlerweile füllt er mit seinen eigenen Tracks riesige Hallen. Die Fans fiebern stets neuen Projekten entgegen – nun war es endlich wieder so weit: "Forever Young" heißt sein neues Lied, das kürzlich veröffentlicht wurde. Der Star ließ sich von Alphavilles berühmtem Hit inspirieren. "Für immer jung" heißt der Titel auf Deutsch. Was genau hat sich Mike bei dem Text gedacht? Das verriet er nun Promiflash!

Nicht nur die Lyrics, sondern auch das Musikvideo sind einfach Partylaune pur. Im Promiflash-Interview plauderte Mike darüber, was ihn zu dem Track inspiriert hat: "Ich wollte einfach mal all meine positive Energie rauslassen, und das konnte ich bei dem Song. Das ganze neue Album geht in die positive Richtung: good vibes, life is good. Am Ende des Tages ist es das, was uns alle verbindet." Obwohl er auch gerne traurige Melodien komponiert, wolle er im Moment eher eine tolle Botschaft rüberbringen. Genauso wie in seinem Clip feiert er auch im echten Leben nur allzu gerne.

"Ich bin ein Mensch, der wirklich gerne viel Party macht. Das ist mein Leben. Mein Vater war früher DJ, deswegen wurde es mir ein bisschen in die Wiege gelegt", erzählte er lachend im weiteren Gespräch mit Promiflash. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise musste Mike diesbezüglich natürlich kürzertreten. Umso mehr freut sich der ehemalige DSDS-Juror auf bevorstehende Clubbesuche.

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

Anzeige

Habt ihr Mikes neuen Song schon gehört? Ja, natürlich! Nee, bisher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de