Björn Ulvaeus und seine Ex Lena Källersjö konnten offenbar nicht genug voneinander bekommen! Der ABBA-Star war sage und schreibe 41 Jahre mit der Blondine verheiratet. Im Februar machte das Paar aber öffentlich, dass es von nun an getrennte Wege gehen wird. Für die Fans kam das Liebes-Aus überraschend – eigentlich schien bei den beiden alles in Ordnung zu sein. Zumindest im Bett lief es bei Björn und Lena bis vor der Trennung noch ziemlich gut, wie der Musiker preisgab.

Etwa anderthalb Jahre vor der Trennung plauderte Björn mit Guardian über sein Sexleben. "Ich bin 75 und ich schaffe nicht mehr als viermal die Woche", hatte er damals preisgegeben. Offenbar haben die beiden vor dem Scheitern ihrer Ehe noch ein recht erfülltes Sexleben gehabt.

Ihr Ehe-Aus hatten Björn und Lena vor wenigen Tagen über eine Pressesprecherin verkündet. "Nach vielen wunderbaren und ereignisreichen Jahren haben wir uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen", hatte es in dem Statement geheißen.

Karin Törnblom / IBL Bildbyrå Björn Ulvaeus und seine Frau Lena bei der "Mamma Mia - The Party"-Premiere im Januar 2016

Getty Images Björn Ulvaeus und seine Frau Lena im November 2014

Getty Images Björn Ulvaeus, Musiker

