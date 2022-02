Es sind die erschreckendsten Neuigkeiten der vergangenen Tage: Russland hat das Feuer gegen die Ukraine eröffnet. Über 100 Menschen starben bereits durch die Angriffe Russlands, Tausende Ukrainer sind zudem auf der Flucht und fürchten um ihr Leben. Mitten im furchtbaren Ausnahmezustand zieht es Sean Penn (61) jetzt in das gefürchtete Krisengebiet: Der Schauspieler will mitten im Krieg eine Dokumentation über die Geschehnisse drehen!

Wie unter anderem Newsweek berichtet, flog der Hollywood-Star am Dienstag nach Kiew. Dort besuchte er unter anderem eine Pressekonferenz der Regierung. Wie das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte, will der 61-Jährige in der Ukraine eine Dokumentation über die Ereignisse drehen."Unser Land ist ihm dankbar für so viel Mut und Ehrlichkeit!", heißt es in einem Statement.

Zahlreiche Stars meldeten sich in den vergangenen Tagen bereits zu den schlimmen Vorfällen in der Ukraine zu Wort und drückten ihr Mitgefühl für die Betroffenen aus. Die Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (40) fürchtet sogar um ihre Schwiegereltern, die noch vor Ort leben: "Sie haben keine Möglichkeit, rauszukommen. Absolut alles wurde heruntergefahren!"

Anzeige

Getty Images Sean Penn in Miami, Dezember 2021

Anzeige

ZUMA PRESS / MEGA Sean Penn bei den Filmfestspielen in Cannes

Anzeige

ActionPress "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de