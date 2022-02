Sie ist nicht die Erste in der Familie, die bei GNTM mitmacht! In der diesjährigen Staffel der Modelshow gibt es keine Grenzen. So dürfen nicht nur junge Mädels vor Heidi Klum (48) über den Laufsteg schreiten, sondern auch ältere Damen – unter ihnen ist auch Barbara Radtke. Und die Beauty liefert bisher Woche für Woche ab. Aber auch Barbaras Tochter hatte bereits GNTM-Erfahrung sammeln dürfen!

Das wurde nun in der aktuellen Folge von "red" offenbart. Barbara habe schon immer als Model arbeiten wollen, doch wegen einiger familiärer Umstände konnte sie ihren Traum vor ein paar Jahren noch nicht verwirklichen. Deshalb schickte die 68-Jährige 2007 ihre Tochter Monique ins Rennen! Diese schaffte es in dem Format jedoch nicht wirklich weit. Nun drückt die 40-Jährige ihrer Mutter die Daumen.

"Meine Mama wird Germany's next Topmodel 2022, sie hat das Zeug dazu", strahlte Monique im Interview. Und auch Barbaras Enkelkinder scheinen ganz begeistert von dessen Teilnahme zu sein, auch wenn sie anfangs noch etwas verwundert über das neue Konzept der Show gewesen sind: "Ich war ziemlich verwirrt, dass auch Ältere dabei sein können, aber ich fand es ganz cool, Oma im Fernsehen zu sehen."

