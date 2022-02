Bei Germany's next Topmodel wird es schon in Folge zwei so richtig ernst! Heidi Klum (48) schickte ihre verbleibenden 28 Kandidaten auf der griechischen Insel Mykonos nämlich direkt in spannende Duelle: Beim ersten Fotoshooting der Staffel mussten jeweils zwei Kandidatinnen gegeneinander antreten – und dabei sowohl Heidi als auch den Fotografen Yu Tsai überzeugen. Aber wie haben sich die Best-Ager-Models denn eigentlich im direkten Vergleich zu ihren jüngeren Mitstreiterinnen geschlagen?

Zwar konnte sich Lieselotte bei dem Shooting nicht gegen ihre direkte Kontrahentin Luca durchsetzen – doch davon ließ sie sich nicht unterkriegen. "Für 66 ist das in Ordnung", beurteilte die Berlinerin ihre Leistung kurzerhand selbst. Allerdings wird schnell klar, dass auch die Best-Ager vor den anstrengenden Challenges nicht verschont bleiben. "Ich schaue einfach, wer das besser macht – egal, welches Alter, welche Größe oder welche Konfektionsgröße", machte Heidi nämlich deutlich.

Lieselottes Best-Ager-Kolleginnen Barbara und Martina konnten Heidi beim Shooting dafür umso mehr überzeugen – sowohl die 68-Jährige als auch die 50-Jährige sicherten sich einen Punkt. "Ich möchte, dass die ganze Welt mitbekommt, dass man mit 68 auch so Action machen kann", betonte Barbara nach ihrem Triumph.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Yu Tsai bei "Germany's next Topmodel"

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / babsradtke Barbara Radtke, GNTM-Kandidatin 2022

