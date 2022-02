Wann bekommen die Zuschauer Sam Dylan (31) und Rafi Racheks (32) Reise zu einer eigenen Familie zu sehen? Vor wenigen Tagen ließen der Prince Charming-Star und der ehemalige Bachelorette-Kandidat die Bombe platzen: Sie wollen sich den Traum von einem Baby erfüllen und suchen per TV-Show eine Frau, mit der sie eine Familie gründen wollen. Mit Promiflash sprach Sam über dieses Vorhaben – und verriet dabei auch, wann das Format starten soll!

Im Promiflash-Interview berichtete der 31-Jährige von der anstehenden Sendung, die den Namen "All We Need Is Love" tragen wird. Allzu lange müssen sich die Fans auch gar nicht mehr gedulden. "Die Show wird natürlich 2022 ausgestrahlt. Ich denke im Spätsommer. Ein genauer Start steht aber noch nicht fest", erzählte Sam. Noch ist der Weg zu ihrem Wunschbaby nicht abgedreht. Auf welchem Sender das Ganze zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Im Idealfall führt die Show zu einer Schwangerschaft. Doch werden Sam und Rafi auch diese mit der Öffentlichkeit teilen? "Warum sollten wir nicht die Schwangerschaft zeigen und thematisieren? Die Menschen, die uns verfolgen, wollen ja bestimmt auch nach der Show wissen, wie es weitergeht", meinte der gebürtige Cloppenburger. Allerdings sei das noch in weiter Ferne – und auch die zukünftige Mutter habe ein Mitspracherecht.

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im April 2020

Anzeige

Instagram / housedylan Sam Dylan, Influencer

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de