Amira Pocher (29) hat genug von den ständigen Lobeshymnen auf Rúrik Gíslasons (34) Optik! Im vergangenen Jahr beeindruckte der Ex-Kicker bei Let's Dance nicht nur mit seiner Leistung auf dem Parkett, sondern wurde auch zum absoluten Frauenschwarm. In der Auftaktfolge der neuen Staffel trat der Isländer ebenfalls auf und vertrat Joachim Llambi (57) sogar in der Jury. Auch dabei wurde wieder in den höchsten Tönen von Rúriks Aussehen geschwärmt – was Amira Pocher inzwischen heftig gegen den Strich geht!

Im Podcast "Die Pochers hier!" ließ sich die 29-Jährige mit ihrem Mann Oliver Pocher (44) über das Thema aus, das ihr "enorm auf die Nerven" geht. "Dieses Rumgelechze nach Rúrik. Dieses 'Oh mein Gott, ist der geil!'", beschwerte sich die zweifache Mutter. Für Amira ist das inzwischen zu viel des Guten: "Er ist sicher total lieb und gut aussehend und alles. Aber ich finde, man kann es auch übertreiben!" In den Augen der Moderatorin gäbe es ganz andere Dinge, für die man Rúrik feiern könnte: "Dass er sympathisch ist, dass er wirklich ein guter Tänzer ist und talentiert ist, wird gar nicht thematisiert!"

Vor allem eine Situation stieß Amira bei der vergangenen "Let's Dance"-Show übel auf. Dass Renata Lusin (34) zu Rúrik befragt wurde, während ihr Gatte Valentin (35) ebenfalls anwesend war, ging ihr zufolge gar nicht: "Das finde ich so krass respektlos!" Wäre der Ex-Profifußballer eine Frau, hätte es bei so viel Schwärmerei längst einen Sexismus-Skandal gegeben, ist sich die gebürtige Österreicherin sicher.

"Let's Dance"-Sieger Rúrik Gíslason

Amira Pocher, Moderatorin

Rúrik Gíslason und Renata Lusin, "Let's Dance"-Sieger 2021

