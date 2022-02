Zwischen Mike Hessel und Jessica Hnatyk gibt es offenbar noch eine Menge zu klären! Die beiden lernten sich bei Are You The One? kennen und fühlten sich direkt zueinander hingezogen. Auch nach den Dreharbeiten lernten die zwei sich weiter kennen. Allerdings scheiterte die junge Liebe nach vier Monaten. Nun erhebt Jessica schwere Vorwürfe gegen Mike: Ging da etwa was mit ihrer Freundin?

Beim großen Wiedersehen der Kandidaten erklärte die Beauty, warum es zwischen ihr und dem Muskelmann doch nicht geklappt hat: Unterschiedliche Ansichten und Eifersucht hätten unter anderem zum Liebes-Aus geführt. Nach der Trennung brachte Mike sich dann angeblich noch eine sehr uncoole Aktion: "Ich wollte auch im Guten auseinandergehen [...], aber danach sind noch so ein paar Sachen passiert. Zum Beispiel, dass er dann mit einer Freundin von mir Kontakt hatte." Das sei für Jessica ein absolutes No-Go: "Es hat was mit Respekt zu tun, dass man den Freundeskreis außen vor lässt."

Mike sah das aber anders und stritt ab, dass es sich bei der Frau um Jessicas Freundin gehandelt habe – dabei bekam er Rückendeckung von seinem Kumpel Dustin Hoche. "Das ist nie eine Freundin von ihr gewesen", nahm dieser seinen Freund in Schutz.

Anzeige

Instagram / mike.hssl Mike Hessel, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Dustin, "Are You the One?"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de