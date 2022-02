Bei dem Anblick stinkt's gewaltig! Mit "I Kissed A Girl" gelang ihr 2008 der musikalische Durchbruch. Heute ist Katy Perry (37) ein Weltstar und verkaufte weltweit über 126 Millionen Tonträger. Seit 2018 sitzt sie außerdem in der Jury der Castingshow American Idol, so wie auch dieses Jahr wieder. Nach einem gemeinsamen Auftritt bei Jimmy Kimmel (54) mit ihren Jury-Kollegen Lionel Richie (72) und Luke Bryan (45) überraschte die Sängerin ihre Fans jetzt jedoch in einem etwas anderem Outfit.

Normalerweise sieht man Katy eher top gestylt in eleganten Kleidern in der Öffentlichkeit. Wie Paparazzibilder zeigen, erschien sie jetzt jedoch in einem Kackhaufenkostüm. Das braune Häufchen hatte sogar zwei Augen und einen Mund. Damit nicht genug: In der braunen Masse steckte sogar noch ein großes gelbes Maiskorn. Um den wartenden Fans zu beweisen, dass wirklich sie unter der Maskerade steckte, gab sie eine kurze gesangliche Kostprobe. Anschließend verteilte sie noch einige Autogramme.

Da Katy und ihr Partner Orlando Bloom (45) vor anderthalb Jahren das erste Mal Eltern geworden sind, dürfte das geruchsintensive Thema ihres Kostüms für die 37-Jährige ohnehin kein Neuland sein. In letzter Zeit brodelte außerdem die Gerüchteküche, dass das Pärchen bereits ein Geschwisterchen für die kleine Daisy erwarte. Wollte sich Katy mit ihrer Verkleidung also vielleicht schon darauf einstellen, was sie in einigen Monaten wieder erwartet?

Anzeige

Backgrid Katy Perry in einem Kostüm, 2022

Anzeige

Getty Images Katy Perry am Rednerpult bei der Variety Gala, September 2021

Anzeige

Backgrid Katy Perry in einem Kostüm, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de