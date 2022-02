Sie zeigt sich voller Stolz! Rihanna (34) strahlt momentan ihr ganzes Mama-Glück aus. Die Sängerin erwartet gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (33) nämlich zum ersten Mal Nachwuchs. Ihren schon deutlich sichtbaren Babybauch präsentiert die Musikerin in den vergangenen Wochen bei zahlreichen Gelegenheiten – wie auch jetzt bei der Fashion Week in Mailand. Dort setzte Riri ihre Kugel mit einem heißen Outfit gekonnt in Szene.

In der norditalienischen Mode-Metropole besuchten Rihanna und ihr Liebster eine Show des Labels Gucci. Während der Rapper ein eher schlichtes Outfit mit auffälligen Handschuhen wählte, fuhr die "SOS"-Interpretin richtig auf: Zu einer weit geschnittenen Drachen-Hose kombinierte Riri ein glänzendes bauchfreies Oberteil und einen extravaganten Glitzer-Kopfschmuck. Der Look setzte ihre Körpermitte gekonnt in Szene und zeigte allen Fotografen, wie stolz die Sängerin auf ihr baldiges Mama-Dasein ist.

Ganz so sexy zeigt Rihanna ihren Babybauch allerdings nicht immer: Erst vergangene Woche wählte sie ein deutlich legereres Outfit. Beim New-York-Bummel mit ihrem Partner rockte sie ein Baseball-Shirt und eine braune Jacke zu einer gemütlichen Jeans und High Heels.

Action Press / Backgrid Rihanna im Februar 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

ActionPress / Backgrid Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022 in New York City

