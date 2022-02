Sie integriert auch ihren Sohn ins Training! Evanthia Benetatou (29) ist im vergangenen Jahr erstmals Mutter geworden. Ihr Mama-Glück mit Söhnchen George präsentiert sie nur allzu gerne auf Social Media. Und auch ihren After-Baby-Body zeigt sie seit der Geburt ganz selbstbewusst im Netz. Dafür trainiert das Reality-TV-Sternchen aber auch fleißig und regelmäßig: Manchmal nutzt Eva sogar ihr Baby George als Gewicht!

Im Promiflash-Interview erzählte sie nun, wie ihr Training momentan so aussieht: "Es ist viel mit dem eigenen Körper, auch statische Übungen. [...] Manchmal nehme ich auch meinen Sohn mit auf den Arm, in der Babytrage, und dann mache ich da meine Squats", erklärte Eva. Aber auch Medizin- und Gymnastikbälle integriert ihr Personaltrainer in den Sportplan. Die Bachelor-Bekanntheit versucht, dreimal die Woche sportlich aktiv zu sein.

"Ich bin noch nicht an meinem Endergebnis angelangt", gab Eva daraufhin aber zu. Sie wünsche sich, dass ihr Body noch etwas straffer werde. Doch dabei setze sie sich nicht unter Druck. "Ich finde, dass wir Mütter so viel auf uns nehmen und einfach so viel passiert, man so viele Aufgaben hat, dass man sich manchmal vergisst", erklärte sie weiter. Sie stehe trotz allem zu ihren Kurven: "Man ist wunderschön, egal wie", schloss sie ab.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Februar 2022

