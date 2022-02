Die beiden geben nicht auf. Chrissy Teigen (36) und John Legend (43) bekamen bereits zwei Kinder zusammen, doch mussten 2020 einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Das Model hat während seiner dritten Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitten. Nun kann Chrissy keine Kinder mehr bekommen, wünscht sich aber noch weitere – weshalb sie sich für eine künstliche Befruchtung entschieden hat. John und Chrissy sind nun voller Hoffnung, sich so ihren Wunsch erfüllen zu können!

Vor allem der "All Of Me"-Sänger war nach der Tragödie eine große Stütze für Chrissy, wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly erklärte. "Dank Johns Liebe und Unterstützung sowie seiner Besonnenheit ist es Chrissy gelungen, so positiv und stark zu bleiben. Sie gehen es Schritt für Schritt an, aber beide sind zuversichtlich und optimistisch", berichtete dieser. Auch ihren Wunsch, die Familie mithilfe einer künstlichen Befruchtung zu vergrößern, unterstützt John komplett: "Es ist seine Entscheidung, es zu versuchen, genauso wie ihre."

Für die In-vitro-Fertilisation muss die US-Amerikanerin nun eine spezielle Hormonbehandlung durchführen. John steht seiner Frau aber auch dabei zur Seite. "Er ist stolz auf Chrissy, dass sie den Mut [...] hat, sich einer künstlichen Befruchtung zu unterziehen, die natürlich mit körperlichen Beschwerden verbunden ist und auch emotional anstrengend sein kann", verriet die Quelle.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im September 2021

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids in London

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards, 2016

