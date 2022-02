Louis Tomlinson (30) sorgt sich um seine Supporter! Der ehemalige One Direction-Sänger ist auch nach dem Aus der Boyband musikalisch aktiv und ein gefeierter Solo-Künstler. Momentan ist er in Amerika auf Tour – doch als während seines Konzertes eine Zuschauerin vor der Bühne kollabierte, zögerte der Brite nicht lange und handelte: Louis stoppte sogar seinen Auftritt, um dem Fan zu helfen!

Wie TMZ berichtete, trat der "Walls"-Interpret am Donnerstag in Minneapolis auf. Als er diesen Hit gerade performte, brach im Innenraum vor der Bühne plötzlich eine junge Zuschauerin zusammen – was Louis sofort bemerkte. "Bildet eine Lücke!", rief er seinen Fans zu und unterbrach das Konzert umgehend. Dadurch konnten die Sicherheitskräfte das Mädchen in Ruhe abtransportieren, bevor der 30-Jährige seine Show fortsetzte.

Louis scheint eine ziemlich enge Verbindung zu seinem Publikum zu haben. Auch sein einstiger Bandkollege Harry Styles (28) ist stets darauf bedacht, dass es seinen Fans gut geht. Kürzlich unterbrach er sogar sein Konzert, damit eine Anhängerin sich vor ihrer Mutter outen konnte! "Was möchtest du deiner Mutter sagen? Ich kann es ihr sagen, wenn du das willst", sprach der "Watermelon Sugar"-Sänger die Zuschauerin an und half ihr auf die Sprünge.

Getty Images Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan und Harry Styles von One Direction

Getty Images Louis Tomlinson, Februar 2022

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards, 2021

