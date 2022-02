Gibt es ein Comeback von Dr. Jackson Avery? Bereits seit 18 Staffeln retten Dr. Meredith Grey und ihre Kollegen Leben in der Serie Grey's Anatomy. Dabei kommen auch die Themen Liebe, Freundschaft und Loyalität nicht zu kurz. Viele der Schauspieler verließen allerdings im Laufe der Zeit die Serie. So auch Jesse Williams (40), der Dr. Jackson Avery verkörperte. Das Aussteigen des Hotties sorgte vor allem bei Fans für Traurigkeit. Doch jetzt machte Jesse Hoffnung auf ein Comeback...

Vor Kurzem wurde der Dreh der 19. Staffel von "Grey's Anatomy" bestätigt. Im Zuge dessen verriet Jesse in einem Gespräch mit Entertainment Tonight, dass er sich eine Rückkehr seiner Figur vorstellen könnte, bevor die Serie endet: "Ich würde es in Betracht ziehen. Er existiert immer noch in der Welt der Show. Also, ja, das ist durchaus eine Möglichkeit." Dr. Jackson Avery zog am Ende der 17. Staffel nach Bosten, zusammen mit April Kepner, der Mutter ihres gemeinsamen Kindes.

Die Figur des Dr. Jackson Avery wurde in der sechsten Staffel eingeführt. Jesse spielte den heißen Arzt in fast 12 Staffeln und über 250 Episoden. "Die Erfahrung und die Ausdauer, die aus der Kreation von fast 300 Stunden weltweit führender Fernsehsendungen resultieren, sind ein Geschenk, das ich immer in mir tragen werde", schwärmte Jessi rückblickend. "Ich bin unheimlich stolz auf unsere Arbeit, unsere Wirkung!" Die Fans hätten sicher nichts dagegen, Dr. Avery bald wieder im Arztkittel zu sehen.

