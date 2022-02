Dieser Ausstieg überraschte die Zuschauer sehr. In der letzten Folge von Germany's next Topmodel schmiss Lenara freiwillig das Handtuch. Neben großem Heimweh und Sehnsucht nach ihrem Freund nannte sie im Vieraugengespräch mit Heidi Klum (48) die schlechte Stimmung in der Villa als Grund für ihren Exit. Für die machte sie besonders Konkurrentin Noëlla verantwortlich. Jetzt verriet Lenara, welche Szenen des Gesprächs im Fernsehen nicht zu sehen waren.

In ihrer Instagram-Story erklärte Lenara noch mal ihre Sicht auf den Exit und die Anschuldigungen gegen Noëlla. Besonders eine Sache wollte sie offenbar klarstellen, die in der Folge wohl rausgeschnitten worden war: "Was man nicht gesehen hat, ist, dass ich in der Aussprache zu Heidi gesagt habe, ich wünsche Noëlla nur das Beste." Sie sei auf nichts Schlechtes aus und betonte, dass sie der Berlinerin sogar den Sieg der Show gönnen würde.

Auch ihre Gründe, Noëlla vor ihrem Ausscheiden nicht einfach persönlich konfrontiert zu haben, sprach Lenara an: "Ich habe nie in Betracht gezogen, sie zu konfrontieren – denn sie hat mir ja nichts getan!" Sie habe eben lediglich gemerkt, dass die extrovertierte Persönlichkeit der Berlinerin sie einengen würde. "Ich kann ja schlecht zu ihr gehen und sagen: 'Änder mal deine Persönlichkeit!'", führte der Tattoo-Fan aus.

Anzeige

Instagram / noella.mbomba Noëlla, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige

Instagram / 1lenara Lenara Klawitter und ihr Verlobter Nico

Anzeige

ProSieben/Rankin Eines der Plakate für die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de