Er stand an ihrer Seite, auch in schweren Zeiten. Bereits seit 2017 sind Britney Spears (40) und Sam Asghari (27) ein Paar, nachdem sie sich ein Jahr zuvor am Set ihres Musikvideos zu dem Song "Slumber Party" kennengelernt hatten. Im September des vergangenen Jahres hielt der Fitnesstrainer sogar um die Hand der Pop-Prinzessin an. Anlässlich seines Geburtstags richtete Britney jetzt ganz besondere Worte an ihren Liebsten.

Auf Instagram teilte die Sängerin ein rührendes Video, in dem ihr Verlobter ihr einen romantischen Kuss auf ihren riesigen funkelnden Verlobungsring gibt, während die beiden zusammen in einem Jet fliegen. "Mögen die Geburtstagsfeierlichkeiten für meinen Verlobten beginnen. Ich liebe ihn so sehr", schrieb sie dazu. Britney scheint so glücklich zu sein wie nie zuvor. "Mein Held, mein Mentor, mein Fels, meine Glückseligkeit, meine Liebe! Ich hoffe, du bekommst alles und mehr zu deinem Geburtstag", schwärmte die "Toxic"-Interpretin.

Sogar ein Baby soll bei den beiden Turteltäubchen in Planung sein, nachdem Britney sich nach 13 Jahren endlich aus der Vormundschaft ihres Vaters befreien konnte. Denn dieser soll ihr verboten haben, weitere Kinder zu bekommen. Ob Sam und Britney die Chance jetzt nutzen und vielleicht bald Nachwuchs im Hause Spears/Asghari unterwegs ist? Das Pärchen ist auf jeden Fall bereit.

Instagram / britneyspears Sam Asghari, Instagram 2022

Instagram / samasghari Sam Asghari und seine Verlobte Britney Spears

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards, 2015

