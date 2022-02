Wie geht es für Lenara Klawitter nach Germany's next Topmodel weiter? Die gelernte Hotelfachfrau aus Lingen verließ Heidi Klums (48) beliebte Castingshow in der vierten Woche auf eigenen Wunsch. Der Grund: Unter anderem hat sie ihren Verlobten Nico während der Zeit am Set schmerzlich vermisst. Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland sind die beiden aber wieder vereint. Im Promiflash-Interview sprach die 24-Jährige jetzt über ihre Pläne nach GNTM: Lenara will schon bald heiraten!

"Ich denke, dass wir nächstes Jahr heiraten werden", gewährte Lenara gegenüber Promiflash einen Einblick in ihre Pläne. Wie genau die Hochzeit dann aber letztendlich aussehen und wo sie stattfinden soll, sei bislang allerdings noch nicht gewiss. "Wir haben uns da ehrlich gesagt noch nicht so megaviele Gedanken gemacht. Aber wir werden auf jeden Fall heiraten", kündigte Lenara an.

Und wie sieht es bei Lenara beruflich aus? "Ich möchte tatsächlich weiter das Modeln verfolgen", betonte der Tattoo-Fan und fügte hinzu: "Heidi hat mir ja auch während der Aussprache gesagt, dass sie sehr großes Potenzial in mir sieht." Allerdings wolle sich die Beauty in Zukunft eher auf Shootings als auf Catwalk-Jobs konzentrieren.

Instagram / lenaramadlin Lenara Klawitter, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / lenaramadlin Lenara Klawitter und ihr Verlobter Nico

Instagram / lenaramadlin Lenara Klawitter im September 2021

