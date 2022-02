Darum wollte sie doch nicht Germany's next Topmodel werden. In der vierten Folge der diesjährigen Staffel hat Lenara Klawitter ihren großen Traum an den Nagel gehängt und die Show auf eigenen Wunsch hin verlassen. Neben ihrem Heimweh soll für die Tattoo-Liebhaberin vor allem die Atmosphäre unter den Kandidatinnen nicht mehr gestimmt haben – allen voran das Verhalten von Mitstreiterin Noëlla Mbomba, der sie sogar Mobbing-Vorwürfe machte. Gegenüber Promiflash hat Lenara verraten, was tatsächlich hinter ihrem Exit steckt.

Im Gespräch mit Promiflash plauderte Lenara nun aus, was ihr vor ihrem freiwilligen Exit durch den Kopf ging. "Ich bin zu GNTM gekommen, um Leute dazu zu inspirieren, sich mehr zu lieben. Das war wirklich mein allergrößter Traum", erklärte sie und fügte hinzu, dass sich mit ihrer Teilnahme jedoch etwas in ihr verändert hätte. "Ich habe einfach gemerkt, dass [GNTM] nicht mehr mein Traum ist und es andere Leute mehr wollen als ich", räumte sie im Interview ein. "Deshalb war ich seit Folge eins ehrlich gesagt schon am Zweifeln, ob das das Richtige für mich ist", erzählte sie weiter – die "schlimme Gruppen-Energy" am Set habe letztendlich nur dazu beitragen, den Entschluss auch in die Tat umzusetzen.

"Ich habe früher Depressionen gehabt und während meiner Therapie superviel zum Thema Selbstschutz gelernt", berichtete sie weiter und verriet, dass sie in ihrer Umgebungen keinen Platz gesehen habe, sich komplett frei entfalten zu können. "Deshalb habe ich entschieden, die Show lieber vorzeitig zu verlassen, als unglücklich zu sein und psychische Schäden davon zu tragen", klärte sie auf.

Instagram / lenaramadlin Lenara, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla, GNTM-Kandidatin 2022

ProSieben/Rankin Das Plakat der 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

