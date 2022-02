Was haben René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) für ihre weiteren Let's Dance-Auftritte geplant? Am Freitag überraschten der Zirkusartist und die Profitänzerin die Zuschauer mit einer spektakulären Performance: Beim langsamen Walzer verzauberten sie die Fans mit einer heftigen Akrobatik-Show. Doch wie weit wollen Kathrin und ihr Tanzpartner René noch gehen? Schließlich steht die aktuelle Staffel des beliebten Formats eigentlich gerade erst am Anfang...

"Also wenn das jetzt im langsamen Walzer drin war, kann ich nichts garantieren, was die anderen Tänze betrifft", teaserte die 33-Jährige im Interview mit RTL an. Kathrin sei einfach total motiviert und supergespannt auf die nächsten Auftritte mit ihrem Tanzpartner. "Ich sehe gar keine Grenzen. Ich möchte das absolut Maximale aus uns beiden herausholen", zeigte sie sich siegessicher.

Der ehemalige Ninja Warrior Germany-Gewinner scheint für die Performances in den kommenden Wochen auch schon einiges geplant zu haben. Trotzdem wolle er sich seine krassesten Akrobatik-Tricks natürlich bis zum Schluss aufsparen. "Wir wollen ja nicht direkt das Beste am Anfang zeigen, wir wollen immer so häppchenweise was liefern", stellte René abschließend klar.

Anzeige

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de