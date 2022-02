Andrej Mangold (35) beeindruckt seine Fans mit einer schwindelerregenden Aktion! Sport und Action haben einen festen Platz im Leben des ehemaligen Bachelors: Vor seinem TV-Debüt als Rosenverteiler spielte er professionell Basketball, und auch heute darf Fitness nicht im Alltag des Beaus fehlen. Nun wagte der Muskelmann ein besonders adrenalinreiches Abenteuer und sprang aus einem Flugzeug. Seine Fans ließ Andrej mit lustigen Aufnahmen daran teilhaben!

Auf Instagram postete der Ex-Rosenkavalier eine Reihe Bilder, auf denen zu sehen ist, wie er einen Fallschirmsprung in Dubai macht. Auf den Fotos schneidet der 35-Jährige witzige Grimassen und schrieb in der Betitelung des Posts dazu: "Dieser Moment, wenn du dir denkst: 'Verdammt, was mache ich hier überhaupt?' Hab extra meinen Modelblick für diese Aufnahme für euch rausgeholt." Den Sprung beschrieb Andrej als eine der krassesten Erfahrungen, die er je in seinem Leben gemacht hat. "Ich hatte so viel Adrenalin in mir beim Sprung und nach der Landung, das war unbeschreiblich", schwärmte der Fitness-Liebhaber.

Seine Fans reagierten begeistert auf die Aktion. "Bro, was für ein Bild! Aber Hut ab, dass du es durchgezogen hast", schwärmte beispielsweise sein prominenter Follower Mike Heiter (29). Auch die Bachelor in Paradise-Granate Sanja Alena musste wohl schmunzeln: "Dieser Gesichtsausdruck!"

Instagram / dregold Andrej Mangold, Reality-TV-Star

Instagram / dregold Andrej Mangold im Februar 2022

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Star

