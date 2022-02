Das war wohl ein Schuss in den Ofen! Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) sorgen mit privaten Einblicken immer wieder für Aufsehen. Dabei steht häufig auch das Liebesleben des ungleichen Paars im Vordergrund. So auch vor Kurzem wieder, als der Schlagerstar offenbarte, dass er sich das Gesicht seiner Liebsten auf den Arm hat tätowieren lassen. Ob das so eine gute Idee war? Die Promiflash-Leser sind jedenfalls außer sich!

Eine Promiflash-Umfrage lieferte ein Ergebnis, das kaum eindeutiger sein könnte! Darin sollten die Fans darüber abstimmen, wie ihnen das neue Tattoo des "Sie liebt den DJ"-Interpreten gefällt. Sage und schreibe 2.300 von insgesamt 2.368 Teilnehmern (97,1 Prozent) gaben an, dass sie die Tätowierung schrecklich finden. Lediglich 68 Voter (2,9 Prozent) sind der Meinung, dass die Hautbemalung des Sängers großartig aussehe.

Der Musiker selbst scheint jedoch äußerst zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. "Ich finde, das ist megagut geworden! Ich bin total begeistert", sprudelte es aus dem Wendler heraus, als er seinen neuen Körperschmuck in einer Instagram-Story seiner Frau präsentierte. Er habe insgesamt drei Stunden unter der Nadel verbracht und das Motiv eigens auserkoren.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Das neue Tattoo von Michael Wendler, auf dem das Gesicht von Laura Müller zu sehen ist

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler mit ihrem Hund Tiger

Anzeige

Instagram / tigerwendlerofficial Michael Wendler mit seinem Hund Tiger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de