Britney Spears (40) scheint wirklich Feuer und Flamme für ihren Partner Sam Asghari (27) zu sein! Nach rund vier Jahren Beziehung wagten die zwei Turteltauben im September 2021 den nächsten Schritt: Sie feierten ihre Verlobung! Seitdem beweisen die Pop-Prinzessin und der Tänzer regelmäßig, wie verliebt sie ineinander sind. Vor Sams anstehendem Geburtstag gönnte sich das Paar nun einen kleinen Urlaub – und turtelte dabei, was das Zeug hält: Britney leckte ihrem Verlobten sogar die Ohren ab!

Auf Instagram postete der 27-Jährige nun ein paar Aufnahmen aus dem Privatjet. In einem Clip lächelte er seine Partnerin liebevoll an und küsste dabei ihre rechte Hand. Britney wollte sich offenbar gleich bei ihrem Verlobten revanchieren – und ihm ebenfalls ein bisschen Zuneigung schenken: In einem weiteren Video leckt sie genüsslich Sams Ohren ab!

Doch damit nicht genug: Nach der Ankunft in ihrem Luxusresort gönnten sich die zukünftigen Eheleute erst einmal eine heiße Pool-Session mit viel Geknutsche – und hielten das natürlich auch für ihre Fans fest. Ihre Follower waren von diesem sexy Anblick jedenfalls total begeistert. #CoupleChallenge-Kandidatin Arielle Rippegather kommentierte das Posting beispielsweise mit zahlreichen Flammen-Emojis.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears im Februar 2022

Instagram / samasghari Sam Asghari mit seiner Verlobten Britney Spears im Februar 2022

