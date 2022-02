Machen Kanye West (44) und Chaney Jones damit etwa ihre Liebe offiziell? Obwohl der Rapper zuletzt noch vehement um ein Liebescomeback mit Kim Kardashian (41) gekämpft hatte, wurde er immer wieder in Begleitung von hübschen Damen gesichtet. Nach einem kurzzeitigen Flirt mit Julia Fox (32) zeigte er sich zuletzt öfters mit dem Model Chaney Jones. Die Beauty sieht seiner Ex Kim zum Verwechseln ähnlich. Jetzt postete das Duo erstmals ein gemeinsames Foto im Netz – ist das etwa das Pärchen-Outing?

In ihrer Instagram-Story teilte Chaney ein Bild, das sie mit dem Musiker zeigt. Während Kanye recht ernst in Richtung Kamera schaut, hat die Dunkelhaarige ein leichtes Lächeln auf den Lippen und schmiegt sich dicht an ihren Vielleicht-Freund. Chaney kommentierte den Schnappschuss auf ihrem Social-Media-Profil zwar nicht, setzte aber bedeutungsvoll ein Herzchen-Emoji darauf. Ganz offenbar möchte sie damit ausdrücken, dass der US-Amerikaner und sie mehr als Freunde sind.

Aber stehen die Zeiger wirklich auf "ernste Beziehung"? Ein Insider hatte zuletzt gegenüber TMZ angedeutet, dass sich der 44-Jährige seiner Gefühle derzeit nicht so richtig bewusst ist. "Sie waren in den letzten Wochen zwar hier und da zusammen, aber nur zum Spaß", betonte er. Dass sich Kanye zu der Beauty hingezogen fühlt, sei aber nicht zu leugnen. Unter anderem soll das auch an der Ähnlichkeit zu der Mutter seiner Kinder liegen.

MEGA Kanye West und Chaney Jones in Miami

MEGA Chaney Jones und Kanye West in Miami

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

