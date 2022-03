Paola Maria (28) erlebt eine schwere Zeit. Erst am Wochenende hatte die YouTuberin verkündet: Nach neun gemeinsamen Jahren gehen sie und ihr Ehemann Sascha Koslowski (35) getrennte Wege. Zwischen dem einstigen Traumpaar herrscht zwar auch nach dem Liebes-Aus kein böses Blut – dennoch geht es der Beauty offenbar nicht gut: Paola deutet jetzt nämlich an, wie nah ihr die Trennung geht...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Influencerin am Dienstag ein Video, das sie nachdenklich aufs Meer schauend zeigt, im Hintergrund läuft ein emotionaler Piano-Song. Zu der Aufnahme schrieb die 28-Jährige: "Jeder geht mit seinem Schmerz anderes um… Meine Aufgabe ist es, stark zu sein für meine Jungs!" Ihre Follower stärkten der zweifachen Mama in den Kommentaren den Rücken: "Du bist so stark", schrieb unter anderem BFF Dagi Bee (27).

In Paolas Leben stehen nun einige Veränderungen an. Wie sie ihren Fans erst zuletzt mitteilte, hat sie bereits eine neue Wohnung gefunden – ein großer Schritt für die Web-Bekanntheit. Schon in ihrem Trennungsstatement hatte das Ex-Paar angekündigt, sich schnellstmöglich auch räumlich voneinander lösen zu wollen.

Anzeige

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Sommer 2018

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria mit ihren zwei Söhnen Leonardo (l.) und Alessandro (r.)

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de