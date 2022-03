Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 61) kann endlich wieder aufatmen – oder etwa doch nicht? Ende des vergangenen Jahres wanderte der GZSZ-Anwalt hinter Gitter, nachdem er den Peiniger seiner Tochter Johanna (Charlott Reschke) entführt hatte. Nun kann sich Gerner aber auf seine vorzeitige Entlassung und die Rückkehr zu seiner Familie freuen. Wolfgang Bahro verriet jetzt, wie es für seine Figur im Kolle-Kiez weitergehen wird.

Achtung, Spoiler!

"Jo Gerner versucht natürlich weiterhin alles, damit Yvonne (Gisa Zach) wieder sehen kann und geht dafür ein großes Risiko ein", plauderte der Schauspieler gegenüber RTL aus. Der Serien-Anwalt sei gezwungen, weitere Anteile seiner Firma YvoMed zu verkaufen und gerät dabei an einen ihm noch unbekannten Investor. Hinter diesem verbirgt sich sein Erzfeind. "Linostrami (Matthias Unger) schafft es, ebenfalls kurz nach Jo entlassen zu werden und übernimmt das Ruder bei YvoMed", verriet der 61-Jährige.

Doch was bedeutet das für Gerner? "Es kommt zu weiteren unglaublichen und schrecklichen Wendungen, die niemand vermuten würde: Absichten und Verwicklungen, mit denen keiner rechnen würde. Auch ein Jo Gerner nicht", teaserte der Serien-Darsteller an. Die Fans der Daily können sich also auf einiges gefasst machen.

RTL Chryssanthi Kavazi, Gisa Zach, Wolfgang Bahro und Charlott Reschke bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Matthias Unger bei GZSZ

RTL Jo Gerner (Wolfgang Bahro) in einer GZSZ-Szene

