Bibi (29) und Julian Claßen (28) scheinen noch genau so verliebt zu sein wie am ersten Tag! Die beiden YouTuber sind nun schon seit über zehn Jahren ein Herz und eine Seele. 2018 besiegelten die Influencer ihre Liebe mit einer Hochzeit, woraufhin zwei tolle Kinder das Leben der zwei auf den Kopf stellten. Nun feierten die Eheleute ihren 13. Jahrestag – zu diesem besonderen Anlass teilte Bibi einen romantischen Clip!

In ihrer Instagram-Story teilte Bibi einen Boomerang, auf dem sie und Julian sich vor blauem Himmel und dem Meer küssen. Ihren großen Gefühlen verlieh sie in der Betitelung des Clips Ausdruck: "13 Jahre... Ich liebe dich." Mit romantischer Musik rundete sie den süßen Post ab. Scheint so, als hätten die Gefühle des Paares auch nach 13 gemeinsamen Jahren kein bisschen nachgelassen – im Gegenteil.

Ihre Liebe würde die Blondine gerne noch mal zelebrieren, wie sie kürzlich auf Instagram preisgab. 2018 hatten sie und Julian nämlich sehr spontan mit nur sieben Gästen geheiratet. "Es war so schön, aber trotzdem würde ich mir wünschen, noch mal ein bisschen größer zu feiern", erzählte Bibi.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen an ihrem Hochzeitstag

