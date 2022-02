Bibi (29) und Julian Claßen (28) wollen noch einmal vor den Traualtar treten. 2018 haben die YouTube-Stars im kleinen Kreis ihre Hochzeit zelebriert. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes Lio (3) sind sie den Bund der Ehe eingegangen. Mittlerweile hat auch Nachwuchs Nummer zwei das Licht der Welt erblickt. Deshalb haben Bibi und ihr Liebster eine große Hochzeitsparty erst einmal hinten angestellt. Die Webbekanntheit betonte nun aber: Sie will unbedingt ein zweites Mal heiraten.

Auf Instagram wollten Bibis Fans im Rahmen einer Fragerunde wissen, ob sie sich vorstellen könnte, ihr Eheversprechen schon demnächst zu erneuern. Und tatsächlich hat sich die Web-Bekanntheit darüber schon ein paar Gedanken gemacht. "Unsere Hochzeit war damals ja superspontan – kurz vor Lios Geburt – und wir haben im kleinen Rahmen mit nur sieben Gästen gefeiert", erinnerte sie sich. Deshalb haben die Eheleute fest vor, noch einmal vor den Altar zu treten und dabei mehr als ihre engsten Vertrauten um sich zu haben.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Bibi ihre erste Hochzeit nicht in guter Erinnerung behält. "Es war so schön, aber trotzdem würde ich mir wünschen, noch mal ein bisschen größer zu feiern. Wann und wie genau ich es mir vorstelle, kann ich noch gar nicht sagen", erzählte sie. Bis es in die detaillierte Planung geht, dürfte also noch ein Weilchen vergehen.

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen an ihrem Hochzeitstag

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

