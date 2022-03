Zoe Kravitz' (33) Lieblingsmänner verstehen sich bestens! Seit Sommer 2021 sind die Schauspielerin und ihr Kollege Channing Tatum (41) ein Pärchen. Zwischen den Turteltauben scheint es ziemlich gut zu laufen – immerhin lernte der Magic Mike-Star bereits die Familie der Beauty kennen. Und mit der scheint er super klarzukommen: Besonders Zoes Stiefvater Jason Momoa (42) hat Channing offenbar richtig ins Herz geschlossen!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Aquaman-Star zuletzt gleich zwei Fotos, die ihn mit Channing zeigen. Arm in Arm posieren die Männer für die Kamera – und verstehen sich offensichtlich bestens! "Ich freue mich so, Channing und ich sind auf dem Weg, um unsere Zozo zu sehen", schrieb Jason zu den Bildern und erklärte somit, dass die zwei gemeinsam zur Premiere des neuen Batman-Films unterwegs waren, in dem Zoe die Catwoman verkörpert.

Nicht nur Zoes Stiefvater, sondern auch ihre Geschwister durfte Channing bereits treffen. Aktuelle Paparazzibilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen das Pärchen in New York beim Dinner. An Zoes Seite waren auch ihr jüngerer Bruder Nakoa-Wolf und ihre Schwester Lola Iolani sowie deren Vater Jason.

Getty Images Die Schauspieler Zoe Kravitz und Jason Momoa

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Channing Tatum, Februar 2022

Getty Images Jason Momoa mit seinen Kindern Nakoa-Wolf und Lola Iolani bei der "James Bond"-Premiere in London

