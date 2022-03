Tyson Fury (33) zieht sich aus dem Sport zurück! Der Brite zählt zu den erfolgreichsten Boxern weltweit. In seinen 32 Profi-Kämpfen blieb er bislang ungeschlagen. Seinen letzten WM-Kampf absolvierte er im vergangenen Oktober gegen Deontay Wilder (36) mit einem K.o.-Sieg in der elften Runde. Das nächste Mal möchte er im April in den Ring steigen – allerdings zum letzten Mal: Tyson kündigt das Ende seiner Karriere an!

Auf einer Pressekonferenz gab der 33-Jährige bekannt: "Ich habe 150 Millionen Dollar auf dem Konto, bin jung und gesund. Ich werde mir eine riesige Yacht im Ausland kaufen." Ob es sich dabei um ein endgültiges Karriere-Aus handelt, ist aber unklar – immerhin war er 2015 schon einmal zurückgetreten. Drei Jahre später feierte er allerdings sein Comeback.

Mit seinem Rückzug dürfte Tyson nun auch mehr Zeit für seine Familie haben. Erst vor wenigen Monaten konnte er sein sechstes Kind auf der Welt willkommen heißen. Die Zeit nach der Geburt war für ihn jedoch keine leichte. Seine Tochter Athena musste reanimiert werden und lag mehrere Tage auf der Intensivstation.

Getty Images Tyson Fury im Februar 2020, Las Vegas

Getty Images Tyson Fury beim Kampf gegen Deontay Wilder in Las Vegas, Oktober 2021

Getty Images Tyson Fury in Las Vegas, Oktober 2021

