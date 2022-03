Was sieht Kanye West (44) wirklich in Chaney Jones? In den vergangenen Tagen wurde der Rapper immer wieder mit dem Model gesichtet. Weil die Brünette Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (41) total ähnlich sieht und deswegen wohl voll seinem Typ entsprechen dürfte, vermuten die Fans, dass sie mehr als Freunde sind. Ein verdächtiges Turtelfoto schien diese Vermutung noch zu bekräftigen. Aber halt – ist Chaney vielleicht doch nicht die Frau an Kanyes Seite? Offenbar findet er durch sie lediglich Inspiration.

Gegenüber Page Six behauptete ein Insider nun, genau zu wissen, was zwischen dem 44-Jährigen und der Beauty läuft. "Es scheint, als wäre sie eher eine Muse. Aber das hängt davon ab, wen man fragt", berichtete die anonyme Quelle und fügte hinzu, dass Chaney total in ihrer Rolle aufgehe. Auf welche Art und Weise sie Kanye inspiriert, ließ sich der Informant allerdings nicht entlocken.

Tatsächlich hatte aber auch ein weiterer Insider schon betont, dass der Musiker keine ernsten Absichten mit der 24-Jährigen habe. "Sie waren in den letzten Wochen zwar hier und da zusammen, aber nur zum Spaß", schilderte er im TMZ-Interview. Kanye habe aktuell nicht vor, sich an eine Frau zu binden.

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones und Kanye West

Getty Images Kanye West, Rapper

MEGA Kanye West und Chaney Jones

