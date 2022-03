Erwarten Sophie Turner (26) und Joe Jonas (32) etwa ihren zweiten Nachwuchs? In den vergangenen Tagen tauchten gleich mehrere Fotos auf, die die Game of Thrones-Darstellerin mit einem auffälligen Bäuchlein zeigen. Kein Wunder also, dass die Fans sofort über Familienzuwachs im Hause Turner-Jonas spekulierten. Auf neuesten Paparazzifotos ist von dieser Wölbung zwar nichts zu sehen, die Babygerüchte lässt das allerdings noch lange nicht verstummen. Versucht Sophie hier möglicherweise ihren Babybauch zu verstecken?

Fotografen erwischten die Eltern einer kleinen Tochter am Montag zusammen mit einigen Freunden bei einem Spaziergang durch Miami. Die kleine Gruppe war offenbar auf dem Weg zu einem gemeinsamen Mittagessen. Das Besondere an den Aufnahmen: Sophie trägt einen auffälligen Schlabber-Look. Sie zeigte sich in einer XXL-Latzhose und einem locker sitzenden T-Shirt, unter dem man problemlos ein Babybäuchlein verbergen könnte.

Vielen Followern der gebürtigen Britin war bereits an Sophies Geburtstag in der vergangenen Woche aufgefallen, dass sie ihren Bauch zu verstecken scheint. Zumindest war ihre Körpermitte sowohl in einem Post von Joe als auch in ihrer eigenen Story erst durch eine dicke Decke und dann durch eine riesige Torte verdeckt. Offiziell zu den Schwangerschaftsgerüchten geäußert hat sich die 26-Jährige allerdings bisher noch nicht.

P & P/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Los Angeles

MEGA Sophie Turner in Miami

MEGA Sophie Turner im Februar 2022

