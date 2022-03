Melinda Gates (57) spricht zum ersten Mal über die Gefühlsstadien, die sie nach der Trennung und während des Scheidungsprozesses von ihrem Ex-Mann Bill Gates (66) durchlaufen hat! Im Mai vergangenen Jahres machte die überraschende Nachricht die Runde, dass sich das Ehepaar nach 27 gemeinsamen Jahren getrennt hat. Mittlerweile ist die Scheidung offiziell durch – und die 57-Jährige fühlte sich jetzt erstmals dazu in der Lage, ein Interview über ihre gescheiterte Liebe zu geben!

Melinda sprach im US-amerikanischen TV-Sender CBS in der Morning Show mit Moderatorin Gayle King (67) das erste Mal darüber, wie es in ihr seit der Trennung von ihrem Milliardärs-Ex aussieht. Ihre Ehe nach 27 Jahren in Scherben zu sehen, habe sie nicht nur jede Menge Tränen über viele Tage gekostet, manchmal sei sie sogar kaum in der Lage gewesen, aufzustehen. "Ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann das sein? Wie kann ich mich wieder aufraffen? Wie kann ich weitermachen?", erklärte Melinda in der Sendung.

Neben Trauer sei aber auch Wut auf Bill in ihr hochgekocht: "Das ist ein Teil des Trauerprozesses. Du trauerst um den Verlust von etwas, von dem du dachtest, dass es immer ein Teil deines Lebens bleiben wird", berichtete die Geschäftsfrau. Seinen Seitensprung habe sie ihm schon während ihrer Ehe verziehen. Am Ende sei ihre Partnerschaft auch nicht an Bills Untreue gescheitert. "Es kam einfach ein Zeitpunkt, an dem ich festgestellt habe, dass zu viel passiert ist und dass es nicht mehr gesund für uns ist. Ich konnte nicht mehr auf das vertrauen, was wir noch hatten", schloss sie ab. Das Interview wird am Donnerstagmorgen erstmals in Gänze auf CBS ausgestrahlt.

Getty Images Melinda und Bill Gates bei einer Konferenz im Juli 2014

Getty Images Melinda und Bill Gates, April 2020

Getty Images Bill und Melinda Gates im Juni 2006

