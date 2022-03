Kampf der Realitystars wäre so sicherlich noch polarisierender geworden! Ende Januar wurde der Cast für die neue Staffel bekannt gegeben. Darunter sind wieder einige Promis, die definitiv nicht auf den Mund gefallen sind – so wie der ehemalige Sommerhaus-Rüpel Mike Cees, Ex-Bachelor-Girl Yeliz Koc (28) oder die einstige Islanderin Elena Miras (29). Nun hat Promiflash erfahren, dass "Kampf der Realitystars" sogar noch temperamentvoller werden sollte: Auch Evanthia Benetatou (29) wurde für die Show angefragt!

Promiflash hatte die Single-Mama gefragt, wie sie darüber denkt, dass Yeliz für ihre Teilnahme an der Sendung kritisiert worden ist. Sie hatte ihre Tochter Snow Elanie Koc für die Dreharbeiten bei ihrer Familie und Papa Jimi Blue Ochsenknecht (30) gelassen. Zwar wollte Eva sich nicht dazu äußern, aber stattdessen enthüllte sie: "Ich hatte die Anfrage tatsächlich auch, aber ich habe das Projekt dann nicht gemacht. Mittlerweile sehe ich die Dinge ein bisschen anders..." Ob damit wohl ihre Mutterschaft gemeint ist?

Grundsätzlich habe sie aber nichts gegen die Show einzuwenden. "'Kampf der Realitystars' ist für mich ein cooles Format", stellte Eva klar. Andere Sendungen hingegen würde sie definitiv nicht mehr machen: "Ich würde jetzt nicht bei Temptation Island rumhüpfen oder Are You The One?", beteuerte die ehemalige Rosenjägerin. Hättet ihr sie gerne bei "Kampf der Realitystars" gesehen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos im Februar 2022

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de