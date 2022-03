Von wegen Trennungsstress: So sehr schwärmt Julia Fox (32) noch von Kanye West (44). Die Schauspielerin und der Rapper haben erst Mitte Februar ihre Trennung bekannt gegeben. Ihre stürmische Beziehung hatte gerade einmal etwa sechs Wochen angedauert. Doch Kanye und Julia gingen offenbar im Guten auseinander und betonten, dass sie Freunde bleiben wollen – und das scheint tatsächlich der Fall zu sein. In einem Interview sprach Julia nun jedenfalls in den höchsten Tönen von Kanye.

"Es war das Beste, was mir passieren konnte", erzählte sie gegenüber Entertainment Tonight über ihre Zeit mit dem 44-Jährigen. Julia erklärte nicht nur noch einmal, dass die beiden immer noch befreundet seien, sondern auch, dass die kurze Beziehung zu Ye – wie Kanye sich inzwischen nennt – etwas ganz Besonderes für sie gewesen sei: "Es war, als ob ich einen Reset-Knopf gedrückt hätte. Es hat irgendwie einen Funken in mein Leben zurückgebracht, den ich verloren hatte."

Und wie sieht es nach der Trennung von Kanye in Sachen Liebe bei Julia aus? Ist sie wieder bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben? Die "Uncut Gems"-Darstellerin sei dafür einfach viel zu beschäftigt, glaubt sie: "Ich habe nicht einmal die Zeit, mir die Haare zu bürsten. Ich meine, wenn ich jemanden kennenlerne, ja. Wenn die Natur ihren Lauf nimmt und ich jemanden treffe, wäre ich glücklich damit. Aber im Moment bin ich nicht auf der Suche nach irgendetwas."

Kanye West, Rapper

Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

Julia Fox bei der Premiere von "The Batman"

