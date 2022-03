Kim Kardashian (41) genießt ihre gewonnene Freiheit! Vergangenes Jahr reichte der Keeping up with the Kardashians-Star nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von Kanye West (44) ein. Im Dezember stellte die Beauty dann einen Antrag vor Gericht, ihren Beziehungsstatus in ledig zu ändern – doch der Rapper machte seiner Noch-Ehefrau das Leben schwer, indem er ihre Bitte bis zuletzt nicht unterschrieb. Am Mittwoch wurde ihrem Anliegen nun jedoch stattgegeben und die Influencerin ist offiziell keine West mehr. Nun wurde Kim auch zum ersten Mal wieder öffentlich gesichtet.

Am vergangenen Mittwoch war die vierfache Mutter mit ihrer Tochter North West (8) unterwegs, als sie von einigen Paparazzi abgelichtet wurde. Wie einige Aufnahmen zeigen, die DailyMail vorliegen, entschied sich der Neu-Single am Tag nach dem Urteil für ein stylishes Oberteil von Balenciaga in Knallorange. Ob Kim über ihren ersten kleinen Sieg vor Gericht nun erfreut oder doch eher von dem Verhalten ihres Gatten genervt war, ist auf den Schnappschüssen schwer zu sagen. Ihre Mimik verdeckte die Unternehmerin nämlich gekonnt mit einer schwarzen Gesichtsmaske und einer großen Sonnenbrille.

Auch Kanye wurde seit der Verkündung, dass seine Gattin nun offiziell nicht mehr seine Frau ist, schon wieder gesehen. In einer dunklen Pullover-Jogginghosen-Kombi wurde der "Flashing Lights"-Interpret in der Öffentlichkeit abgelichtet. Augenscheinlich war die Stimmung des 44-Jährigen allerdings nicht die beste.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Psalm und Saint West

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Instagram / kimkardashian Reality-TV-Star Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de