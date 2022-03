Jessica Biel (40) feiert einen Meilenstein! Die US-Amerikanerin wurde bereits als Teenager der breiten Masse durch ihre Rolle in der Serie Eine himmlische Familie bekannt. Seitdem kletterte die Schauspielerin die Karriereleiter hoch und wurde sogar schon für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert. Am 3. März wird Jessica nun bereits 40 Jahre alt – und erstrahlt heute noch genau so schön wie zu Jugendzeiten!

Schaut man sich aktuelle und ältere Fotos des Geburtstagskindes an, scheint sich die Beauty kaum verändert zu haben. Schon vor knapp 20 Jahren begeisterte sie mit ihrem breiten Lächeln und strahlenden Augen – ebenso schön posierte sie auch zuletzt auf dem roten Teppich! Doch was ist das Geheimnis von Jessicas ewiger Jugend? Im Interview mit Elle verriet sie einmal: "Ausreichend Schlaf, viel Wasser trinken, gesunde Ernährung und wenig Alkohol sind ein Muss für mich!"

Und auch ihr Privatleben dürfte Jessica stets ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern. Seit 2007 ist sie mit Justin Timberlake (41) zusammen, 2012 gaben sich die zwei das Jawort. Ihre beiden Kinder krönten das Glück des Pärchens in den vergangenen Jahren. 2020 zog die kleine Familie von Los Angeles nach Montana und genießt dort nun ein ruhigeres Leben.

Getty Images Jessica Biel bei den Kid's Choice Awards 1999

Getty Images Jessica Biel 2003

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im Februar 2017 in Beverly Hills

