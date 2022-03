Julia Fox (32) blickt auf die gemeinsame Zeit mit Kanye West (44) zurück. Anfang des Jahres war die Darstellerin für einige Wochen die neue Frau an der Seite des Rappers, nachdem sich die beiden bei einer Silvesterparty über den Weg gelaufen waren. Am Valentinstag bestätigte die Beauty dann schließlich, dass sich das Paar wieder getrennt habe. Nun verriet Julia, wie sich ihr Leben durch die Liebschaft verändert habe.

In einem Interview mit der New York Times erzählte das Model nun von der Turtelei mit dem "Flashing Lights"-Interpreten. "Ich habe mein Bestes gegeben, damit es funktioniert", erzählte die Schauspielerin. Doch der Musiker habe einfach nicht in ihren prall gefüllten Alltag gepasst. "Wie soll ich diese wirklich große Persönlichkeit in dieses ohnehin schon volle Leben integrieren? Es war einfach nicht machbar", versicherte die 32-Jährige. Wie stressig die Zeit generell für sie gewesen sein muss, darüber gibt ihr Gewicht ein wenig Aufschluss. "Ich habe in diesem Monat etwa sechs Kilo abgenommen", gestand Julia.

Die beiden seien zudem nie ein festes Paar gewesen. "Es fühlte sich so an, als wäre ich in der Rolle seiner Freundin gecastet worden [...] Es hat sich wie ein Film angefühlt", berichtete Julia. In ihrem Leben habe sich seit der Trennung ansonsten allerdings nicht viel verändert – "Außer, dass ich sagen muss, dass die Zeit mit Kanye wie ein Crashkurs war, wie man berühmt wird", scherzte sie.

Getty Images Kanye West und Julia Fox im Januar 2022

Getty Images Julia Fox bei der "The Batman"-Premiere im März 2022

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

