Hat er nun die Nase voll? Scott Disick (38) ist an der Seite von Kourtney Kardashian (42) bekannt geworden. Als Teil der berühmten Großfamilie war der gebürtige New Yorker sowohl während der Beziehung als auch nach ihrer Trennung im Jahr 2015 fester Bestandteil von Keeping Up with the Kardashians. Mit Kourtneys neuer Liebe zu Blink182-Schlagzeuger Travis Barker (46) soll sich seine Rolle innerhalb der neuen Realityshow der Familie, "The Kardashians", jedoch verändert haben. Bricht Scott nun mit dem gesamten Kardashian-Jenner-Clan?

Seine Fans bemerkten am Dienstagabend, dass der dreifache Vater allen Mitgliedern der Kardashian-Familie auf seinem Instagram-Profil entfolgt ist. Sogar seiner Ex Kourtney, mit der er ihrer gemeinsamen Kinder wegen immer ein enges Verhältnis gepflegt hatte. Den Grund dafür vermuten Scotts Fans vor allem darin, dass der 38-Jährige in der neuen Realityshow zugunsten von Kourtneys Verlobtem in den Hintergrund rücken wird – zwar wird Scott in der Show auftauchen, doch ist er in keinem Trailer der neuen Sendung zu sehen. "Wir wollen Scott" und "Haben die Scott rausgeschnitten" heißt es unter anderem unter den offiziellen Trailern der neuen Hulu-Serie.

"Scott ist im Grunde ein Geist und wird nicht mehr so oft zu sehen sein wie in der alten Show", verriet ein Insider gegenüber The Sun und fügte hinzu, dass Kourtneys neue Beziehung und ihre Hochzeit mit Travis im Mittelpunkt stehen werde. Dazu, ob die Theorien seiner Fangemeinde stimmen, hat sich Scott bisher noch nicht geäußert.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Scott Disick, Kim Kardashian und Kris Jenner

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian auf einer Party im August 2014

Instagram / krisjenner Travis Barker küsst Kourtney Kardashian bei ihrer Verlobung

